Mandragora torna in campo dopo 5 mesi

TORINO – Il centrocampista dell’Udinese in prestito dalla Juventus Rolando Mandragora è tornato ieri in campo dopo un lungo stop causato da un infortunio.

Dopo la rottura del legamento crociato, il giocatore è tornato in campo dopo 5 mesi alla Dacia Arena nella partita vinta ieri dall’Udinese contro il Genoa per 1-0, ringraziando poi tramite le sue pagine social per il sostegno: “Dal 23 giugno, ogni giorno, ho sempre pensato a questo momento… Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi di lavoro e sacrificio. Un’emozione incredibile tornare a fare quello che amo. Grandi ragazzi, ripartiamo da questa vittoria”.