Juventus, offerta al Parma per Suzuki: il giapponese può diventare il nuovo titolare

La Juventus si muove per ZionVe lo avevamo detto. Il portiere giapponese del Parma è diventato uno dei nomi più caldi per la porta bianconera e, nelle ultime ore, il club avrebbe già presentato una prima offerta ufficiale. La proposta non è stata ritenuta sufficiente dalla società emiliana, ma il tentativo conferma che non si tratta più di un semplice interessamento.

Secondo quelle che sono le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Juvenews.eu, la Juventus considera Suzuki una delle principali alternative a Emiliano Martinez, operazione che continua a presentare diverse difficoltà. Il classe 2002 piace per età, margini di crescita e per quanto mostrato con la maglia del Parma. Soprattutto, sarebbe un investimento immediato: a Torino arriverebbe per giocare e non per aspettare il proprio turno.

È probabilmente questo il vantaggio più importante della Juventus rispetto alla concorrenza. Suzuki sa che in bianconero avrebbe la possibilità di partire da titolare, assumendosi fin da subito la responsabilità di difendere la porta di una squadra chiamata a lottare per obiettivi importanti. Un’occasione difficile da ignorare per un portiere ancora giovane, ma già abituato alle pressioni della Serie A.

Il Parma, però, non ha alcuna intenzione di privarsene a condizioni poco convenienti. La prima proposta juventina è stata respinta e servirà quindi un rilancio per riaprire seriamente il discorso. I contatti restano vivi e la sensazione è che la dirigenza torinese possa tornare alla carica, soprattutto nel caso in cui la pista Martinez non dovesse sbloccarsi.

Sul giocatore c’è anche il Paris Saint-Germain. Il club francese avrebbe già avviato i primi contatti sia con gli agenti di Suzuki sia con il Parma, ma il progetto parigino sarebbe completamente diverso da quello prospettato dalla Juventus. Il PSG lo considera un portiere sul quale investire in vista del futuro e potrebbe acquistarlo per poi lasciarlo in prestito, senza garantirgli nell’immediato un posto nella propria rosa.

La decisione dipenderà quindi anche dalle intenzioni del giapponese. Da una parte c’è la possibilità di trasferirsi a Parigi, entrare nell’orbita di una delle società più ricche d’Europa e aspettare il momento giusto. Dall’altra quella di diventare subito il numero uno della Juventus. Due percorsi differenti, entrambi prestigiosi, ma con prospettive tecniche molto diverse.

Resta in corsa anche l’Aston Villa, che continua a seguire Suzuki nel caso in cui Emiliano Martinez dovesse lasciare Birmingham. Si è invece raffreddata, almeno per ora, la pista Leeds. Anche il mercato inglese potrebbe dunque tornare a incidere sulla vicenda, ma tutto dipenderà dai movimenti degli altri portieri.

La Juventus ha comunque deciso di non restare ferma. L’offerta già presentata al Parma dimostra la volontà di anticipare le concorrenti e capire fino a che punto sia possibile arrivare. Non c’è ancora un accordo e la distanza economica va colmata, ma il nome di Suzuki è entrato concretamente nei piani bianconeri. Il prossimo passo potrebbe essere un nuovo rilancio.