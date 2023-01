Mercato, arriva il triplice annuncio del giornalista Mediaset: “Contatti telefonici per…”

I tifosi della Juventus non hanno più voglia di sentir parlare di vicende processuali. Il pubblico bianconero ha fame di calcio giocato e di calciomercato. Per quanto riguarda il primo, l'attesa è quasi finita. Il 4 gennaio si torna in campo contro la Cremonese. Sarà fondamentale ripartire col piede giusto nel 2023, dopo un 2022 da dimenticare. Sul fronte mercato, si accendono i riflettori su diversi calciatori di alto livello, segno che i problemi extra campo non intaccheranno le ambizioni della Vecchia Signora. Gianni Balzarini ha raccontato ai microfoni di TV Play quali evoluzioni potrebbero esserci nelle prossime settimane sia in ambito campagna acquisti che riguardo alle questioni dirigenziali<<<