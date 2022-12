Mercato Juve / Tenetevi forte! Ecco la nuova lista dei desideri di Elkann

"La Juve è sempre la Juve". Problemi societari o meno, i vertici del club bianconero non vogliono che la tradizione gloriosa della Vecchia Signora venga sminuita smantellando una squadra che nei 12 anni di presidenza Agnelli ha portato la bellezza di 19 trofei. Non ci nascondiamo, alla fine dell'anno tanti veterani della rosa saluteranno, ma il tasso tecnico degli uomini a disposizione di Allegri non diminuirà assolutamente. Anzi. Nella testa di Elkann c'è la volontà di costruire una nuova super potenza sia a livello nazionale che europeo.