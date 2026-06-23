Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, fa il punto sulla questione portiere in casa Juventus. Qui sotto le sue parole:

“Il futuro della Juventus passa da due momenti molto importanti sul mercato. Il primo è quello che riguarda il portiere, il secondo è quello che riguarda l'attaccante. Per quanto riguarda la porta, ragazzi, il discorso sul Dibu Martinez dipende dai costi. Al momento più che un problema lato giocatore, è un problema lato Aston Villa e soprattutto va molto lento, perché al momento il club inglese approfitta del Mondiale, chiaramente a livello di tempistiche, sa che il giocatore in questo momento non vuole essere coinvolto in alcun tipo di discorso. E allora ad oggi accordi con la Juventus ancora non ce ne sono.

"Va tenuto il nome di Vicario per la Juventus, perché è una possibilità di cui si sta parlando. Al momento i bianconeri hanno avuto già dei contatti, il portiere ha tanta voglia di ritornare in Italia quindi è una pista che va seguita”.