La società bianconera è impegnata su più fronti in queste settimane di giugno. I dirigenti, stanno infatti lavorando su più tavoli di mercato, concentrandosi sia sulle operazioni in entrata che su su quelle in uscita.

Proprio sul fronte delle uscite, vanno segnalate delle importanti novità per quel che riguarda il futuro di Vasiije Adzic. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, sul centrocampista montenegrino si starebbe muovendo il Bologna. Il club felsineo, avrebbe aperto i primi colloqui con la Juventus per capire i costi e la fattibilità dell’operazione.

https://x.com/nicoschira/status/2069145665079287813?s=46

La posizione della Juventus

Il centrocampista classe 2006, in casa Juventus è considerato un profilo di grande prospettiva in ottica futura. Proprio per tale motivo, l’obiettivo della dirigenza bianconera, sarebbe quello di cederlo in prestito per fargli maturare la giusta esperienza e permettergli il minutaggio richiesto. In virtù di ciò, una possibile destinazione a Bologna, potrebbe rappresentare la scelta migliore per le sorti del giocatore.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale sarà il futuro del giovane montenegrino e se la Juventus deciderà di aprire alla sua partenza. Seguiranno aggiornamenti.