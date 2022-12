Allegri e il piano per trattenere Rabiot alla Juventus

La Juventus si sta allenando alla Continassa con vista sulla ripresa del campionato, che il 4 gennaio metterà la squadra bianconera di fronte alla Cremonese , nella partita valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A. La formazione di Massimiliano Allegri si sta allenando al JTC per preparare la partita, che sarà preceduta dall'ultima amichevole dell'anno, in programma il 30 dicembre tra le mura dell'Allianz Stadium contro lo Standard Liegi.

Gennaio, oltre che la ripresa del campionato, segnerà anche l'apertura della sessione invernale del mercato , con la Juventus che non dovrebbe intervenire per modificare la squadra, ma che guarda già a quanto succederà questa estate, con molti giocatori che dovrebbero partite e lasciare la Mole, ed altri che ancora sono in dubbio, e sui quali si sta lavorando per la loro permanenza.

Uno su tutti è il centrocampista francese Adrien Rabiot, che domani farà il suo ritorno alla Continassa: il giocatore ha disputato infatti la finale della Coppa del Mondo e raggiugnerà per ultimo i suoi compagni, per cercare di essere protagonista della seconda parte di stagione tanto quanto lo è stato della prima. Il suo miglioramento è infatti stato esponenziale, con il giocatore che si è confermato disputando un grande Mondiale: per questo le offerte per portarlo via da Torino non mancano già adesso, con Rabiot che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e che potrebbe cedere alle lusinghe degli altri club, anche se Allegri vorrebbe rinnovargli il contratto e trattenerlo a Torino.