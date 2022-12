Calciomercato Juventus | Tutto vero! Allegri sogna il colpo da 40 milioni

Ci siamo! Meno di una settimana alla riapertura ufficiale del calciomercato. Il 2 gennaio scatterà il via per una sessione invernale che magari non sarà scoppiettante come quella estiva, ma che potrebbe riservare diverse sorprese, sia in entrata che in uscita. La Juventus difficilmente potrà ripetere un'operazione alla Vlahovic, che portò il centravanti serbo lo scorso gennaio a Torino per quasi 80 milioni di euro. Ciò non toglie che possa comunque aggiudicarsi un grandissimo colpo per alimentare le speranze di tricolore. In Massimiliano Allegri alberga un potente spirito di rivalsa, dopo un inizio di stagione deludente, soprattutto in Champions. Il tecnico livornese ha chiesto espressamente alla società piemontese un centrocampista, facendo anche il nome del diretto interessato<<<