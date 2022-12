Roberto Bolle: “Juve? Situazione drammatica. Del Piero può aiutare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Bolle ha parlato del Mondiale in Qatar: "Bisogna avere l’intelligenza di capitalizzare. Le possibilità che si aprono dopo un grande evento sportivo sono impressionanti. Quello che hanno fatto in Qatar è stato unico. Polemiche? Giusto che ci siano state, ma visto il successo del torneo spero si possa innestare un processo su diritti del lavoro e diritti umani. In Qatar non sono partiti col piede giusto ma possono migliorare. Ho visto alcune partite. La finale è stata bellissima. Ho trovato un livello molto alto. Avere gli atleti a metà stagione è stato un vantaggio per lo spettacolo. Non per i club, ma per lo spettacolo certamente”.