Alexander Sorloth ha parlato del suo futuro al termine del match contro il Senegal.
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Al termine della vittoria della Norvegia ai danni del Senegal con il risultato di 3-2, tre punti che hanno di fatto qualificato la squadra scandinava ai sedicesimi di finale, l’obiettivo di mercato della Juventus Alexander Sorloth ha parlato del suo futuro. Di seguito le parole riportare di Diretta.it:
“Cosa posso dire della Juve? Niente, perché non ho nulla da dire. Se sarò in Italia la prossima stagione? No comment. Se mi piacerebbe giocare in Italia la prossima stagione? No comment".
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