Stanislav Lobotka potrebbe cambiare casacca nella prossima finestra di calciomercato. Il centrocampista slovacco, stando a quanto riporta Il Mattino, avrebbe comunicato alla società partenopea l’intenzione di lasciare il club. Il suo agente si sarebbe già mosso in tale ottica, procedendo a comunicare al Napoli le volontà del suo assistito.

Naturalmente, davanti a tale situazione, diversi club si sarebbero già mossi per capire la fattibilità e i costi dell’operazione. Come vi avevamo raccontato nelle settimane scorse, anche la Juventus sarebbe interessata ad acquisire le prestazioni di Stanislav Lobotka, profilo consigliato da mister Spalletti che lo riabbraccerebbe volentieri dopo averlo allenato nella società campana.

Il costo del cartellino

Va comunque specificato, che qualora il club bianconero decida di affondare il colpo, non sarà una trattativa semplice.

Nel contratto del regista è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro

, che però ha validità esclusiva per l’estero, inserita appositamente per non favorire le diretti concorrenti nel nostro campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni, per poter convincere Aurelio De Laurentiis a privarsi del regista servirà un’offerta minima di 30 milioni di euro. Inoltre, la società ha fissato una scadenza temporale rigidissima: le trattative dovranno concludersi prima del 17 luglio, data ufficiale dell’inizio del ritiro estivo. Condizioni rigide e non flessibili da parte della società partenopea, che farà di tutto per non privarsi di Stanislav Lobotka.