Come vi abbiamo raccontato nei scorsi giorni, Davide Frattesi è un profilo che piace molto sia a Luciano Spalletti che alla dirigenza bianconera. Il centrocampista, è in uscita dall’Inter, al termine di una stagione in cui il classe 1999, non è mai riuscito veramente ad imporre le sue qualità per via del poco minutaggio ricevuto.

La società nerazzurra, consapevole della volontà dell’azzurro di andare alla ricerca di una nuova avventura, ascolterà le offerte che perverranno a Milano e cercherà la soluzione migliore per entrambe le parti in causa.

Una richiesta di Luciano Spalletti

Tra il centrocampista e mister Spalletti, c’è un buon rapporto e lo abbiamo visto quando il tecnico toscano sedeva sulla panchina della nazionale italiana. Il mister, ha sempre creduto in lui e nelle sue ottime qualità da incursore, caratteristiche che farebbero oggi comodo alla Juventus.

Già nella sessione invernale di calciomercato, il tecnico aveva fatto il nome di Frattesi come un potenziale obiettivo, ma ora con Giovanni Carnevali nell’organigramma dirigenziale bianconero, un’eventuale trattativa sembra essere più probabile.

L’Inter parte da un prezzo di 30 milioni di euro. Una richiesta forte dell’interessamento del Nottingham Forest, che vede nell’azzurro il giusto colpo per rinforzare il proprio centrocampo. Nonostante il fascino di un campionato come quello della Premier League, Davide Frattesi sembra però al momento non convinto a pieno di trasferirsi in Inghilterra ed è proprio per tale motivo che starebbe prendendo del tempo per riflettere.

La volontà del giocatore

Il centrocampista azzurro tra le due destinazioni ha una chiara preferenza: Torino. Per questo prima di dare il via libera definitivo alla soluzione estera vorrebbe aspettare fino all'ultimo una mossa dei bianconeri.

La Juventus vorrebbe inserire nell'affare una contropartita per provare ad abbassare la parte cash da corrispondere ai nerazzurri: i nomi più quotati sono quelli di Andrea Cambiaso e Federico Gatti. Nonostante ciò, non è così scontato che la società lombarda decida di abbassare le richieste economiche per il centrocampista. L’Inter, vorrebbe infatti incassare il più possibile da una sua cessione, per permettersi poi di avere margini più ampi per compiere le operazioni in entrata.

La volontà di Frattesi, potrà però risultare decisiva nel corso della trattativa e la Juventus se vorrà consegnare a mister Spalletti una sua specifica richiesta, dovrà cercare di anticipare i tempi e chiudere nel minor tempo possibile l’affare.