Palmeri: “Chiesa? Vorrebbe rimanere alla Juve, ma Conte…”

Tancredi Palmeri, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul futuro di Chiesa: “Sarebbe già un colpo assurdo per l’inizio di mercato, ma nel frattempo si arma lo scambio clamoroso Chiesa-Di Lorenzo. In verità Federico rimarrebbe volentieri alla Juventus, ma solo se ci fosse l’esplicito consenso della società e il giusto riconoscimento al miglior giocatore di movimento italiano. Cosa che il Napoli ha provveduto già a far recapitare al giocatore, soprattutto il pressing di Conte che sogna di aver tra le mani uno disequilibratore come Chiesa. E alla Juve piace Di Lorenzo, la cui permanenza si è fatta complicata”.