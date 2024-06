Juve, idea Saelemaekers per sostituire Chiesa: è il pupillo di Thiago Motta

La Juve valuta Saelemaekers come possibile sostituto di Chiesa: il belga è un pupillo di Thiago Motta. Le ultime novità

Federico Chiesa potrebbe essere venduto nel corso della prossima sessione di calciomercato e tra i nomi presi in considerazione per sostituirlo, a sorpresa, c’è anche quello di Alexis Saelemaekers. Entrambi esterni d’attacco, ma con caratteristiche completamente differenti. Se l’italiano, infatti, è un giocatore offensivo e propenso al gol, il belga è invece più un equilibratore. È proprio questo che piace di lui a Thiago Motta, che a Bologna se n’è innamorato. L’ex Milan si è rivelato un giocatore fondamentale nello schema tattico di quello che sarà il nuovo allenatore della Juve e per questo potrebbe essere lui il rinforzo perfetto per la Vecchia Signora. Un colpo che farebbe molto felice anche le casse bianconere: circa 12 milioni di euro per un classe 1999 con 4 gol e 3 assist nell’ultima Serie A. Non male.