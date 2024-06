Juve, non solo Chiesa: forte interesse della Roma per Soulè

La Roma guarda in casa Juve: oltre a Chiesa piace anche Soulè. La valutazione di mercato e le ultime novità

In vista del prossimo mercato estivo la Roma guarda con grande attenzione in casa Juve. I giallorossi sono infatti alla ricerca di rinforzi offensivi e oltre a Chiesa stanno seguendo con grande interessante Matias Soulè. L’attaccante argentino classe 2003 nel corso dell’ultima stagione in prestito al Frosinone ha collezionato 11 gol e 3 assist, facendo vedere ottime giocate. Il nuovo ds della Roma Ghisolfi sta quindi valutando l’idea di puntare su di lui. Per il momento, però, non sono stati mossi passi concreti in questa direzione. La Juve lo valuta attorno ai 25/30 milioni di euro, cifra più alla portata delle casse della Roma rispetto ai 40/50 milioni che servirebbero per Chiesa.