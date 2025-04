Juve, le statistiche in vista del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Roma è la squadra che in questo campionato ha vinto più partite con il punteggio di 1-0: sei; negli ultimi sette tornei di Serie A i giallorossi ne hanno registrati di più solo nella stagione 2022/2023 (sette). La formazione giallorossa ha realizzato otto gol da fuori area in questa Serie A, meno solo di Atalanta e Fiorentina (entrambe nove), dall’altra parte la Juventus ha incassato solo due reti dalla distanza nel torneo in corso, più solo della Roma stessa (uno). Solo Inter e Napoli (12 entrambe) hanno incassato meno gol prima dell’intervallo rispetto a Roma e Juventus (14, come il Bologna) nel torneo in corso. Juventus (17) e Roma (18) sono le due squadre che hanno incassato meno gol su azione in questa stagione di Serie A. La Juventus è la formazione con la più alta precisione nei passaggi nel torneo in corso sia considerando tutto il campo (88.6%) che nella sola metà campo avversaria (83.4%)”.

Le altre statistiche

“La formazione bianconera è quella che ha realizzato più reti in questa Serie A in seguito ad attacchi verticali (sette), ben sei in più rispetto alla Roma (uno), che in questa graduatoria ha fatto meglio solo rispetto a Genoa e Venezia (entrambe a zero). La Juventus è la squadra che ha la più alta percentuale di tiri che hanno centrato lo specchio della porta rispetto al totale effettuato (esclusi respinti) in questa Serie A (51%). Solo Juventus (114) e Atalanta (97) hanno registrato più sequenze su azione terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto alla Roma in questa Serie A (92)”. Intanto ecco le parole di Gentile<<<