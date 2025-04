Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 5 le gare ufficiali andate in scena nel week-end del 5-6 aprile 2025. Gare che hanno visto coinvolte l’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 17, l’Under 16 e l’Under 15 maschili. Nella giornata di mercoledì 2 aprile, inoltre, l’Under 17 maschile è scesa in campo in occasione del rmatch di recupero della nona giornata di ritorno del campionato di categoria. Di seguito il racconto delle sfide appena citate! UNDER 17 FEMMINILE Poker della squadra allenata da Luca Scarcella che, tra le mura amiche, supera 4-1 le pari età del Milan in occasione di un match del campionato interregionale di categoria. Decidono la sfida le doppiette di Bianchi e di Grigolo”.

Le altre partite

“Inizia con una sconfitta la settimana della squadra allenata da Matteo Cioffi. I bianconeri, in occasione del match valido per il recupero della nona giornata di ritorno del campionato di categoria, si arrendono ai pari età del Torino. All’Allianz Training Center di Vinovo la formazione granata si impone 0-2 mettendo a segno una rete per tempo. Di seguito la gallery e il tabellino dell’incontro. UNDER 16 MASCHILE Pari e patta tra l’Under 16 del Torino e quella della Juventus in occasione del Derby della Mole valido per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di categoria. Uno a uno il punteggio finale. A passare in vantaggio è la formazione granata sul finale di prima frazione con la rete del capitano, Ramondetti. Nei primi dieci minuti della ripresa i bianconeri pareggiano i conti con la rete di Urbano. Di seguito la gallery del match.

UNDER 15 FEMMINILE Quattro reti e clean sheet per la squadra allenata da Mirko Lombardo contro le pari età del Torino in occasione di un match del campionato interregionale andato in scena a a Garino, una frazione di Vinovo in provincia di Torino: le bianconere si impongono 4-0 contro la formazione granata grazie alle marcature di Rulfin, autrice di una doppietta, di Saba e di Colomba. Di seguito la gallery dell'incontro.UNDER 15 MASCHILE Vittoria di misura per la squadra di Marcello Benesperi nel Derby della Mole valido per l'undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di categoria. La Juventus, sul campo del Torino, vince 0-1 grazie alla rete decisiva di Salvai messa a segno poco dopo la mezz'ora del primo tempo. Di seguito la gallery della sfida".