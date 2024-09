Padovan: “Juve-Roma? Sarà molto importante per i bianconeri”

Giancarlo Padovan, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di questa sera con la Roma.

Giancarlo Padovan, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di stasera tra i bianconeri e la Roma. Ecco le sue parole a Sky: “Juve-Roma? È una verifica importante per la Juve. Como e Verona sono state due avversarie modeste, valgono quel che valgono. Bisogna dire che finora la Juve ha giocato con i giovani, tanti italiani, con coraggio. La Roma però non è, con tutti il rispetto, né il Como né il Verona. Il vero campionato parte fra 10 giorni. Dei nuovi acquisti a me Douglas Luiz lascia molto perplesso. Oltre alle due esclusioni, quando è entrato mi è sembrato il peggior Arthur della gestione Juventus”.