Juve, Padovan: “Credo che Chiesa stia bluffando…”

Giancarlo Padovan ha parlato dell'attaccante della Juve, Federico Chiesa: per il giornalista, il calciatore si muoverebbe con intelligenza

Intervistato a Radio Radio, Giancarlo Padovan ha analizzato la situazione relativa all’attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Per il giornalista, un eventuale cessione del giocatore a parametro zero, il club bianconero avrebbe una perdita economica relativamente importante. Allo stesso tempo, il calciatore starebbe richiedendo molto a livello contrattuale a tutte le società che chiederebbero di lui.

Padovan sulla vicenda Chiesa

Ecco le sue parole: “Credo sia Chiesa a bluffare. La Juventus perde il valore di Chiesa e dovrebbe comunque pagare l’ingaggio, però è un rischio che Chiesa e gli agenti decidono di correre. Se dovesse andare via a zero, il suo valore verrebbe deprezzato. In più non andrà in nazionale e non giocherebbe mai. Chi lo prende è disposto a pagare l’ingaggio e le commissioni?”.