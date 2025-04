Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: out Koopmeiners

La Juventus, nella sfida con la Roma, si gioca molto della corsa Champions. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus, nel posticipo domenicale della trentunesima giornata, sfida la Roma, in una partita fondamentale per la corsa Champions. Infatti, i bianconeri sono a meno uno dal Bologna quarto, e potrebbero scavalcare i felsinei, impegnati domani nella partita contro il Napoli. I giallorossi, però, hanno solo tre punti in meno della Vecchia Signora, quindi una vittoria dei capitolini porterebbe entrambe le squadre a pari punti. I padroni di casa si schierano con il consueto 3-4-2-1, con Mancini e Ndicka in difesa, Angelino a sinistra, con Kone in mezzo. In avanti Baldanzi e l’ex Soule saranno a supporto di Dovkyk. Per gli ospiti invece Tudor riconferma il 3-4-2-1, piazzandosi a specchio. Di Gregorio in porta, in difesa scelte obbligate con Kalulu, Veiga e Kelly a comporre il pacchetto difensivo. A centrocampo confermati Locatelli e Thuram, con Weah e McKennie sulle corsie. Sulla trequarti avanza Nico, affiancato da Yildiz, dietro a Dusan Vlahovic.

Le formazioni ufficiali

ROMA(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Kone, Cristante, Angelino, Baldanzi, Soule; Dovbyk. All. Ranieri

JUVENTUS(3-4-2-1): Di Gregorio; Veiga, Kelly, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico, Yildiz, Vlahovic. All. Tudor