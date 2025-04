Tudor: "Gerarchie in attacco? Vlahovic è forte..."

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match con la Roma.

Ecco le sue parole a DAZN: "E' una squadra in un buon momento, allenata bene, con un filotto di vittorie. Poi ha giocatori forti, giocano in casa, ci aspettiamo una partita difficile, però guardiamo a noi stessi, vogliamo fare una bella gara, abbiamo lavorato bene questa settimana. Poi c'è da farlo vedere oggi. Ranieri va copiato? Va copiato tutto, quel miracolo che ha fatto in Inghilterra è difficile, ma la carriera parla per lui. Tanti ne parlano bene come persona, non lo conosco personalmente, ma so cosa la gente pensa di lui, il modo di lavorare, il modo di allenare, è un allenatore che ha fatto la storia nel suo lavoro".

Su Vlahovic

“Vlahovic ha cambiato le gerarchie? Ma no, le gerarchie si stabiliscono di partita in partita, si fanno scelte, e basta. In questo momento è così, ma c’è sempre da lottare, non c’è mai da accontentarsi, le scelte vanno fatte durante la gara e poi durante la settimana settimana, conta tutto. Vlahovic? E’ un giocatore forte, come Randal. Sono due attaccanti forti”.