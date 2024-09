Damiani: “La Juventus scende in campo per vincere sempre”

Oscar Damiani ha parlato delle ambizioni di stagione della Juventus: per l'agente, i bianconeri possono essere la rivelazione del campionato

Intervistato a 1 Football Club, Oscar Damiani ha parlato delle ambizioni stagionali della Juventus. L’agente avrebbe spiegato che, dopo alcune perplessità iniziali sul mercato, il corso di Thiago Motta avrebbe cominciato a convincerlo. I bianconeri incarnerebbero lo spirito dell’allenatore e la volontà di scendere efficacemente in campo per vincere ogni partita.

Le parole di Damiani sulla Juve

“La Juve ha iniziato bene, anche se non ero convinto delle scelte iniziali. Hanno un bravissimo allenatore, che fa giocare bene la sua squadra. Il campionato sarà ancora più interessante e competitivo perché la Juventus non può essere una sorpresa visto che gioca sempre per vincere”.