Vlahovic: “Mi sono sempre sentito importante”

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con la Roma.

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a DAZN: “Mi sono sempre sentito importante. Non ho giocato tanto, ma ho sempre rispettato le scelte del mister e lavorato al massimo. Più supporto con Nico e Kenan? Per una punta è più facile avere qualcuno attorno. Sono scelte del mister, io mi metto a disposizione. E’ una nuova Juve? Non lo so, vediamo. L’importante è vincere le partite e lasciare l’anima in campo. Dobbiamo ritrovare quel fuoco che abbiamo perso: adesso andiamo partita per partita, dobbiamo fare bene”.