Calciomercato Juve | 45 milioni sul tavolo: offerta ufficiale in arrivo!

Giuntoli si sta muovendo in sede di calciomercato e in questi giorni il dirigente della Juventus vorrebbe chiudere un grosso affare

La Juventus infiamma il calciomercato

La Juventus si sta adoperando per migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta. E le ultime notizie che arrivano, rispetto al mercato, parlano in maniera estremamente chiara. C’è la volontà di chiudere dei grossi colpi e Thuram, in tal senso, ovviamente non può bastare. Ecco il motivo per cui nei piani di Giuntoli c’è anche qualcos’altro. Qualcosa di importante che secondo Sportmediaset la Juve vorrebbe chiudere nell’arco di poco tempo e di pochi giorni. Raimondi di Mediaset ha infatti dichiarato che nei piani della Juventus ci sarebbe l’idea di fare un’offerta da 45 milioni più il cartellino di Rugani per Koopmeiners. Una mossa a sorpresa che spiazza tutti e che potrebbe accelerare per la chiusura di un colpo che sarebbe importantissimo. Giuntoli lo sa e vista la richiesta di 60 milioni da parte della Dea, questa ipotesi di mettere 45 milioni sul tavolo, cash, potrebbe risolvere tutto o quasi. E sempre parlando di mercato, attenzione: nei piani della Juventus ci sarebbe qualcos’altro di molto molto grosso <<<