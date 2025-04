Bologna-Napoli 1-1, Italiano: “Aggiungiamo un punto in classifica”

Grazie al pareggio contro il Napoli il Bologna resta in piena lotta Champions: le parole dell'allenatore rossoblù Italiano

Grazie alla rete di Ndoye il Bologna ha portato a casa un pareggio preziosissimo contro il Napoli, guadagnando così un punto in classifica. Al termine della partita l’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn ha detto: “Il pareggio con il Napoli è sempre contro una delle squadre più forti, aggiungiamo questo punticino alla classifica dando continuità ai risultati e alla qualità delle prestazioni. Questo atteggiamento che abbiamo avuto oggi lo dobbiamo mantenere fino alla fine. Sappiamo di avere un calendario complicato e difficile ma oggi abbiamo iniziato con questa reazione allo svantaggio contro il Napoli che si giocherà fino alla fine la vittoria dello scudetto. Ci lascia ben sperare”.

Bologna, le parole di Italiano

Sulla sua rosa ha poi aggiunto: "Quando li chiami in causa, tutti rispondono presenti. Mi sono piaciuti Fabbian e Dominguez quando sono entrati, anche se solo per cinque minuti. Sono contento. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo rimanere uniti in questo mese fondamentale. Abbiamo tanto da giocarci tra Coppa Italia e campionato. Dall'Ara? Il segreto che ha questo stadio è fantastico, devo dire la verità: c'è un clima straordinario e l'atmosfera è fantastica. I ragazzi sentono questo affetto ed è giusto ringraziarli con questo tipo di prestazione. Dobbiamo far vedere a questo pubblico che si suda la maglia".