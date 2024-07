La Juve vuole costruire una formazione da urlo | Calciomercato

La Juventus è impegnata a costruire una squadra competitiva che possa fornire a Thiago Motta tutti gli strumenti necessari per tornare immediatamente a vincere. Non c’è tempo da perdere, e per questo motivo Giuntoli è determinato a risolvere al più presto tutte le questioni in sospeso, come il rinnovo del contratto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, secondo le nostre fonti, comunicherà la sua decisione sul futuro solo dopo la conclusione degli Europei. Di conseguenza, la Juventus, che non può permettersi di attendere troppo a lungo, sta già prendendo precauzioni, riavviando operazioni precedentemente messe in stand-by.