Possibile scambio di mercato tra Juve e Milan: Chiesa in rossonero e Saelemakers a Torino? Le ultime novità

Federico Chiesa è ormai fuori dal progetto Juve, messo sul mercato ma senza ancora una nuova casa. La Roma si è detta interessata ma per il momento non sono arrivate offerte ufficiali. Secondo Tuttosport, però, potrebbe tornare di moda l’idea di un particolare scambio.

Calciomercato Juve: via Chiesa, dentro Saelemaekers

Il Milan potrebbe proporre ai bianconeri uno scambio tra Saelemaekers e Chiesa. Il belga, infatti, è un pupillo di Thiago Motta e la Juve ha già chiesto informazioni per il suo cartellino. Lo scambio sulla carta è possibile ma non è detto che vada mai in porto. Staremo a vedere: non resta che aspettare la fine del mercato.