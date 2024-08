Mercato Juve, l’agente di Chiesa smentisce: “Mai trattato con il Besiktas”

L'agente dell'attaccante della Juve Federico Chiesa ha smentito quanto detto in mattinata dal vice presidente del Besiktas

In mattinata le parole del vice presidente del Besiktas hanno generato non poco clamore. Il dirigente ha infatti confermato l’interesse del club turco per Federico Chiesa, specificando però come le richieste del giocatore per l’ingaggio fossero irragionevoli.

Mercato Juve, le parole dell’agente di Chiesa

Intervenuto ai microfoni di Gianluca di Marzio l’agente dell’attaccante della Juve, Fali Ramadani, ha voluto smentire e chiarire la situazione. Ecco le sue parole: “Non conosco la persona in questione e non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa“. L’attaccante italiano resta un separato in casa, ma all’orizzonte non sembrano esserci squadre fortemente interessate.