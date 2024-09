Mercato Juve, dal rinnovo di Vlahovic a David e Pepi: novità in attacco - JuveNews.eu

Vlahovic, David e non solo: il punto sull'attacco della Juve tra rinnovo, acquisti e parametri zero. Le ultime novità

In una Juve ricca di talenti e con una panchina lunghissima, Dusan Vlahovic è l’unica vera punta a disposizione di Thiago Motta. Il bomber serbo è il riferimento offensivo numero uno dei bianconeri, con Milik (al momento infortunato) e Nico Gonzalez (adattato) come sue alternative. Per questo in vista del prossimo mercato Giuntoli sta già cominciando a cercare almeno un rinforzo. Un possibile nome è quello di Ricardo Pepi, attaccante del PSV. Il classe 2003 è un talento interessante a un costo contenuto: il club olandese, infatti, lo valuta circa 15 milioni di euro. L’alternativa di livello potrebbe poi essere David del Lille. Il canadese è in scadenza e la Juve vorrebbe provare a prenderlo a giugno a parametro zero. Occhio però alla concorrenza dell’Inter.

Mercato Juve, il punto sull’attacco

Ma se David non fosse l’alternativa a Vlahovic ma il suo sostituto? Nel frattempo, infatti, continuano i discorsi tra il club bianconero e il serbo per il rinnovo di contratto. Le due parti sono fiduciose ma se non si dovesse trovare un accordo la Juve potrebbe decidere di venderlo per evitare un caso Chiesa-bis. L’idea della Vecchia Signora è quella di proporre al serbo un contratto di 1-2 stagioni a circa 9/10 milioni di euro.