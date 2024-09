Juve, infortunio Nico Gonzalez: buone notizie verso l'Empoli - JuveNews.eu

Le ultime novità sulle condizioni di Nico Gonzalez in vista della partita contro l'Empoli: buone notizie per i bianconeri

Ormai da qualche giorno le condizioni di Nico Gonzalez stanno tenendo milioni di tifosi della Juve in giro per l’Italia in apprensione. L’attaccante bianconero nel corso della partita tra la sua Argentina e il Cile ha infatti subito un brutto colpo al piede ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Il ct Scaloni si era detto preoccupato delle sue condizioni, tanto che per alcuni giorni l’ex Fiorentina non si è allenato con il resto del gruppo. In vista della partita contro la Colombia arrivano però buone notizie: secondo quanto riportato da TycSport Nico Gonzalez ha ripreso ad allenarsi in gruppo e sarà quindi a disposizione dell’Albiceleste.

Juve, le ultime novità sulle condizioni di Nico Gonzalez

Sospiro di sollievo per la Juve che in vista della sfida contro l’Empoli potrà contare sul suo nuovo acquisto. Le sue condizioni saranno poi rivalutate a Torino ma l’infortunio sembra essere ormai alle spalle e l’argentino potrebbe essere almeno in panchina. La situazione sulla fasce destra è infatti al momento delicata: con Conceicao infortunato e Nico e Weah non al meglio della condizione, infatti, il favorito per una maglia da titolare sembra essere al momento Cambiaso. Per scoprire le scelte di Thiago Motta non ci resta che aspettare, staremo a vedere.