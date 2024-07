Mercato Juve, Marchetti: “Scambio Chiesa-Sancho non fattibile”

Luca Marchetti ha parlato con molta perplessità dell'ipotesi di scambio di calciomercato alla Juventus tra Federico Chiesa e Jadon Sancho

Intervenuto pet Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato dell’ipotesi di calciomercato che vorrebbe la Juventus e il Manchester United scambiare i loro attaccanti esterni. Più nello specifico, il giornalista ha espresso la sua opinione sulle difficoltà di imbastire una trattativa che coinvolgerebbe Federico Chiesa e Jadon Sancho.

Le parole di Marchetti

“Credo che la valutazione di Chiesa sia legata a quanto resta a bilancio della Juventus, io penso che si possa prendere anche a meno di 25 milioni. Tra meno di dodici mesi va via a parametro zero, lo scambio con Sancho ad oggi non penso sia fattibile. Si fa fatica a parlare di scambi in questo momento, vedi anche l’operazione Douglas Luiz con la Juve che ha slegato l’acquisto del brasiliano alle due cessioni di Iling jr e Barrenechea”.