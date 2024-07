Calciomercato Juventus | Chiesa ha deciso: “Lo ha detto al club”

La Juventus sta vivendo un momento bollente e importantissimo per quel che riguarda il calciomercato. E’ questa la ragione per cui da qui al prossimo futuro – alle prossime settimane – le novità che tutti si attendono sono parecchie. E anche molto interessanti. Tanto per iniziare c’è la questione legata al prossimo colpo, che pare ormai vicinissimo. Il riferimento va a Thuram. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Juvenews.eu, l’affare sarebbe praticamente in dirittura di arrivo. Ma non è finita qui. C’è anche la questione Rabiot da capire e anche sul Francese, ci arrivano indiscrezioni chiare, ma non definitive.

La Juventus al lavoro: da Rabiot, a Thuram a Chiesa

Da oggi Rabiot non è più – ufficialmente – un calciatore della Juve. Su di lui c’è il Milan che lo vorrebbe portare in rossonero mentre Giuntoli, comunque, ha messo sul tavolo un’offerta di quelle importanti. Che però, potrebbe non bastare. Rabiot ha deciso che farà sapere il suo futuro alla Juve solo ad Europeo finito. Per questo, si lavora anche su altri fronti. Pochi minuti fa è stata dato un aggiornamento molto pesante su Chiesa <<<