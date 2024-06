Mercato Juve, Marchetti: “Per Douglas Luiz si chiuderà presto”

Luca Marchetti ha fatto il punto sulla trattativa di calciomercato della Juve per portare in Italia il centrocampista brasiliano Douglas Luiz

Intervistato a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato degli ultimi aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato della Juventus con l’Aston Villa per Douglas Luiz. Ecco le sue parole: “Non parlerei di buonuscita per McKennie. Sono delle semplici richieste dell’entourage del giocatore alla Juventus. Ha capito di essere il fulcro dell’operazione e dice di andar via alle sue condizioni. Le opzioni sono due, o si trova un accordo economico con McKennie o si cambia giocatore nell’accordo. Credo sia più facile trovare un accordo con l’americano, queste trattative sono complesse perché bisogna trovare la quadra con più parti. In questi scambi tutti i giocatori coinvolti sanno di essere importanti per la buona riuscita dell’operazione e quindi cercano di ottimizzare i propri interessi. Questo è quello che succede in ogni operazione di mercato. Di sicuro questa operazione poteva essere chiusa in settimana, adesso bisognerà aspettare un po’ ma va chiusa entro il 30 giugno per esigenze di fair play finanziario dell’Aston Villa”.