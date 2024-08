Mercato Juve, Di Marzio: “Per Gonzalez accordo non raggiunto”

Di Marzio ha fatto il punto sull'obiettivo di mercato della Juve, Gonzalez: per il giornalista, i bianconeri non avrebbero ancora l'accordo

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa di calciomercato della Juventus per arrivare a Nico Gonzalez. Ecco le sue parole: “L’Atalanta c’è sempre stata, anzi, forse è stata la prima a muoversi a inizio giugno su Nico Gonzalez. Poi c’è stata un’irruzione forte da parte della Juventus e poi chiaramente quando entrano in campo club come la Juve, per il giocatore stesso, per la testa del giocatore, la Juventus è andata assolutamente in prima fila. Negli ultimi giorni Nico Gonzalez ha voluto sentir parlare solo di Juventus. La novità è che c’è stato questo famoso incontro di cui avevamo parlato ieri sera, il primo contatto diretto tra Juventus e Fiorentina. Ma l’accordo non è stato ancora raggiunto”.

Di Marzio: “Serve un ulteriore sforzo della Juve”

Il giornalista ha proseguito: “La Fiorentina era partita ieri da una richiesta di 40 milioni di euro, la Juventus è partita da 30, aggiungendo alcuni bonus. Possibile che la Fiorentina scenda, ma non più di 38 bonus inclusi. La Fiorentina vuole davvero tenere il prezzo molto alto di Nico Gonzalez. Ci vorrà quindi un ulteriore sforzo della Juve e un passo indietro da parte della Fiorentina. La Juve vuole fare questa operazione e la Fiorentina vuole cederlo, ma alle sue condizioni. La Fiorentina ha metabolizzato che il giocatore vuole andare, ma il prezzo lo fa la Fiorentina, il presidente Commisso. Probabilmente il fatto di voler cedere un altro giocatore alla Juve è una cosa che non fa piacere ad un presidente della Fiorentina, quindi vuole quel tipo di cifra. Difficile quindi che la Fiorentina scenda a 35 milioni, deve essere la Juve ad aumentare un po’ la parte fissa e i bonus per arrivare alla chiusura dell’affare. L’Atalanta credo sia dietro”.