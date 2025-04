Juventus, addio Tudor: nel 2026 l'allenatore sarà... | News

La Juventus pensa al prossimo allenatore

Tudor ha dato sicuramente una scossa alla Juventus. Ma tutto lascia pensare che qualcosa di molto grosso potrebbe succedere in casa bianconera, in vista della prossima stagione. Questo lo diciamo nella misura in cui su Juvenews.eu siamo assolutamente convinti del fatto che il tecnico che siederà in panchina durante la prossima stagione sarà diverso da quello attuale. Il progetto dovrà essere rinnovato (ancora una volta) e dovrà avere a capo una personalità davvero da Juventus. Un profilo alto, importante. Che sappia gestire lo spogliatoio e dare una direzione al club. Tecnica e non solo. Noi le idee in questo senso ce le abbiamo chiare. E abbiamo realizzato un borsino da scorrere molto rapidamente, per fare il punto della situazione rispetto a chi potrebbe arrivare sulla panchina bianconera il prossimo anno: non perdiamo tempo e iniziamo subito dal primo nome, il meno probabile <<<