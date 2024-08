Rassegna stampa – La Juventus punta tutto su Nico Gonzalez

La rassegna stampa di giovedì 22 agosto: la Juventus avrebbe inserito come principale obiettivo assoluto di calciomercato Nico Gonzalez

Oggi è giovedì 22 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Juventus avrebbe deciso di puntare sempre con più insistenza su Nico Gonzalez della Fiorentina. Sarebbe lui l’obiettivo definito scelto dal club bianconero per rinforzare la corsia d’attacco. Al punto che, proprio l’argentino, sarebbe la priorità assoluta su qualsiasi altro giocatore conteso da La Vecchia Signora.

Corriere dello Sport

Leggermente differente la posizione del Corriere sul calciomercato della Juventus. Anche in questo caso, Gonzalez rappresenterebbe la principale scelta per i bianconeri, i quali però non sarebbero disposti a partecipare ad aste per lui. La richiesta della Fiorentina oscillerebbe attorno ai 40 milioni di euro: la Juve starebbe cercando di abbassare le pretese inserendo Kostic nella trattativa. Sullo sfondo, le alternative Galeno e Conceicao.

Tuttosport

Primo piano per Pierre Kalulu, nuovo difensore della Juventus. Il giocatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, spiegando di essere stato convinto da Thiago Motta ma anche da Thuram. Per il calciomercato, crescono gli sforzi per Gonzalez, mentre Koopmeiners continuerebbe a posticipare il rientro in gruppo. In uscita, il Barcellona tratta Chiesa. Infine, Mckennie viaggerebbe verso il rinnovo.