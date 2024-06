Mercato Juve, Chariello: “Ecco cosa offre Giuntoli a Di Lorenzo”

Chiariello ha parlato dell'obiettivo di calciomercato della Juventus, Di Lorenzo svelando cosa avrebbe offerto il ds Giuntoli al calciatore

Intervenuto a Radio Napoli Centrale, Umberto Chiariello ha parlato dei contatti che ci sarebbero stati tra il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, e l’entourage del calciatore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

La proposta di Giuntoli a Di Lorenzo

“Giuntoli, mi dicono, offre 4mln all’anno, non 4,5mln come ho letto, ma comunque più dei 3,2 attuali al Napoli, ed una commissione all’agente che invece a Napoli Giuffredi non prese per far rinnovare i suoi assistiti. E’ uno che ci sa fare, ma dobbiamo sempre ricordarlo questo, perciò fa subito i rinnovi ed ha saputo sviluppare un rapporto con ADL e sa comportarsi”.