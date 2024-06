Calciomercato Juve, Napoli orientato a cedere Di Lorenzo all’estero

In questo calciomercato, Di Lorenzo potrebbe lasciare il Napoli: nonostante l'interesse della Juve, il suo destino potrebbe essere all'estero

L’Europeo starebbe lasciando in standby il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro del Napoli riterrebbe chiusa la sua esperienza con i partenopei nonostante i tentativi del club azzurro di fargli cambiare idea. Gli sviluppi della situazione avrebbero alzato le antenne della Juventus, con Cristiano Giuntoli in primis vigile sulla situazione. Dal canto suo, il Napoli non vorrebbe cedere il giocatore a una diretta rivale, così come al suo ex direttore sportivo, la cui chiusura di rapporto nella scorsa stagione avrebbe indispettito il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli valuta la cessione all’estero di Di Lorenzo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la posizione del Napoli su Di Lorenzo si farebbe più possibilista verso il calciomercato estero. Se in Italia e più precisamente alla Juventus, il club partenopeo avrebbe alzato un muro da 50 milioni di euro, la richiesta per le squadre straniere si ridurrebbe alla metà.