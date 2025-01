Mercato Juve, Araujo si allontana: il giocatore vuole restare al Barcellona

La Juve vuole Araujo ma Araujo non vuole la Juve: le ultime novità sul futuro del difensore del Barcellona

La Juve è pronta a fare sul serio per Araujo ed è pronta ad offrire fino a 50 milioni di euro per il difensore del Barcellona. Questo è quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio per quanto riguarda la ricerca di un difensore centrale da parte del club bianconero. Tutto fatto quindi? Decisamente no. Il club blaugrana vuole infatti trattenere il giocatore, come specificato proprio dal presidente Laporta in conferenza stampa: “Vogliamo che i giocatori che abbiamo in squadra continuino a giocare con noi. Ronald ha un contratto valido e vogliamo che continui. Sta parlando con la direzione sportiva: abbiamo un rapporto molto diretto e molto piacevole con lui. Voglio che Araújo resti. Penso che possiamo trovare una soluzione”

Mercato Juve, le parole di Romano su Araujo

Su X Fabrizio Romano ha spiegato: “Il Barcellona è ora convinto che Araujo resterà e non lascerà il club a gennaio. Nonostante gli sforzi della Juve, infatti, il giocatore dopo aver parlato con il direttore sportivo Deco ha accettato di restare. Ora il club blaugrana si prepara a discutere un nuovo accordo per il rinnovo con il giocatore. I discorsi tra le due parti continueranno nei prossimi giorni”.