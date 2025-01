Mercato Juve, Flick si tiene stretto Araujo: “Grande professionista, lo voglio in squadra”

Araujo si trasferirà alla Juve? Il punto sul difensore uruguagio e le parole dell'allenatore del Barcellona Flick

La Juve è alla ricerca di un difensore centrale nel corso di questa sessione di mercato. I bianconeri hanno disperato bisogno di un rinforzo in quella zona del campo visto che Bremer e Cabal saranno fuori per infortunio fino al termine della stagione e che Danilo sembra destinato a essere venduto. Sono tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora, tra cui spicca quello di Araujo del Barcellona. Il difensore uruguagio nelle passate stagioni è stato un punto fisso della difesa blaugrana ma quest’anno è stato sempre infortunato e non è mai sceso in campo. Nel frattempo è esploso il talento di Cubarsì, che ora quindi minaccia la sua titolarità. Come se non bastasse la situazione economica del Barca è delicata e potrebbe portare il club a privarsi di qualche talento. Per questo la Juve ci prova, nella speranza di riuscire a prenderlo.

Mercato Juve, le parole di Flick

Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Barcellona Flick ha detto: “Voglio Araujo nella mia squadra perché è uno dei migliori difensori che ci siano. È tornato dall’infortunio ed è disponibile per giocare. So che ci sono diverse voci sul suo futuro ma lui è un grande professionista“. Giuntoli nel pre partita del derby ha invece aggiunto: “Dobbiamo rispettare tanti parametri. I calciatori importanti, nel mese di gennaio, sono difficili da muovere, dobbiamo avere un po’ di pazienza. Il mercato ti puo offrire più o meno certe situazioni. Araújo e Kolo Muani? Sono calciatori bravi, ma in settimana speriamo ci siano notizie positive”.