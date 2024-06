Marchetti: “La firma di Thiago Motta? Ci vorrà settimana prossima”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della firma sul contratto di Thiago Motta.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve a Sky. Ecco le sue parole sulla data della firma di Thiago Motta sul contratto della Vecchia Signora: “In pochissimi (4) in Italia hanno confermato: Inter conferma Inzaghi, anzi arriverà anche il prolungamento di Simone la prossima settimana., l’Atalanta rimane con Gasperini (che dovrà decidere se accettare l’offerta dei suoi dirigenti per un anno in più), il Genoa (che continua con Gilardino), Empoli (che dopo l’impresa continua con Nicola). La maggior parte ha cambiato o cambierà (11): Milan (aspetta solo l’ufficialità di Fonseca), Juventus (la prossima settimana ci sarà la firma sul triennale per Thiago Motta)”.