Juve, Ravanelli: “A Thiago Motta il compito più difficile”

Intervenuto a Radio Radio Mattino Sport e News l’ex Juve Ravanelli ha detto: “Credo che Thiago Motta sia un allenatore che ha dimostrato negli anni una mentalità importante e ottimista. Lo abbiamo visto non solo con il Bologna, che quest’anno ha fatto un’esplosione, ma anche con altre squadre che ha allenato, come con lo Spezia, dove ha mostrato veramente cose interessanti. Quest’anno con il Bologna è stato qualcosa di veramente grandioso, portandolo in zona Champions League. Ora ha sicuramente il compito più difficile: andare in un club importantissimo e portare anche alla Juventus quella sua mentalità che ha fatto innamorare tutti del suo gioco e della sua riaggressione nel riconquistare la palla. Credo che sia un allenatore che potrà avere un grande futuro“.