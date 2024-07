Mercato Juve, Marchetti: “I bianconeri hanno bisogno di cedere…”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Se Morata poteva andare alla Juve? Penso che sia un discorso di strategia diverse. C’è stato un interessamento per Morata ma solo per capire come va il mercato, oggi poi bisogna cedere in casa Juve. La Juve ha investito a centrocampo, ora bisogna vendere per poi tornare a investire nella seconda parte del mercato. Bisogna capire le questioni Chiesa, Soulé, Milik. E’ un cantiere in corso, più delle altre. C’era bisogno di una rivoluzione, difficile farlo in una sola sessione, c’è da avere pazienza ma bisogna accelerare. L’anno zero inizia oggi. E per questo va giudicato il lavoro di Allegri. Se si cambia tanto, le responsabilità non erano solo da una parte”. Nel frattempo sempre parlando di mercato della Juventus, pochi minuti fa è arrivata una grossa notizia in diretta tv <<<