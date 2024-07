Calciomercato Juve, 4 colpi per tornare a vincere: i nomi

Il calciomercato della Juve è iniziato alla grande ma Giuntoli ha ancora in mente altri quattro colpi: i nomi

Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram sono tre acquisti di grande livello ma la Juve non vuole accontentarsi e punta ancora più in alto. Per tornare a vincere servono altri quattro grandi colpi.

Calciomercato Juve, la lista di Giuntoli: 4 nomi

Il grande sogno resta Koopmeiners, centrocampista totale che l’Atalanta valuta 60 milioni di euro. Cash, senza contropartite: la Dea è stata chiara. Ma i rinforzi serviranno anche sulle fasce dove piacciono Adeyemi (valutato 35 milioni di euro) e Sancho. L’inglese sarebbe un innesto perfetto, ma solo in prestito e il Manchester United non sembra entusiasta di questa opzione. Infine c’è la difesa dove il preferito è Todibo.