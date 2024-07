Marchetti: “Juve? Non è stato proposto il rinnovo a Chiesa”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione relativa a Chiesa.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Quando si venderà qualcuno, perché ora bisognerà sistemare le questioni in uscita. Koopmeiners immagino ci sarà nella seconda parte del calciomercato. Per le uscite si parla di Soulé, per cui i bianconeri chiedono quaranta milioni di euro, c’è il discorso Chiesa, che non è centrale e a cui non è stato proposto il rinnovo. È ancora nel pieno della maturità e la società non può svenderlo. Credo lo rivedremo al ritiro della Juventus, ma poi sarà lui a dover dire la propria rispetto ad un’eventuale partenza. Il rapporto tra il giocatore e la società al momento è freddo, ma se dovesse rimanere non si potrebbe di certo mettere fuori rosa. Huijsen, Locatelli, Miretti, Kostic e Rugani possono tutti essere messi sul mercato, di incedibili ce ne sono pochi”.