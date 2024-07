Calciomercato Juve / Giuntoli scatenato! Dopo Koopmeiners vuole..

Koopmeiners non sarà l'unico colpo che la Juventus proverà a portare a casa in questa sessione di calciomercato

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato con la volontà di Giuntoli che sembra essere molto chiara rispetto a quello che dovrà succedere da qui al prossimo futuro. La prossima stagione non ci saranno scuse: le ambizioni sono altissime e la voglia di provare a vincere lo scudetto è al centro dei pensieri del club bianconeri. Dalla dirigenza, al tecnico, ai calciatori. Uno dei giocatori che Giuntoli ha messo nel mirino e che ora sembra essere particolarmente vicino ci porta a Koopmeiners (che non vede l’ora di trasferirsi a Torino) ma stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto in queste ultime ore, il giocatore dell’Atalanta non sarà l’unico rinforzo da qui al termine del mercato.

Koopmeiners non sarà l’ultimo colpo del mercato della Juventus | News

Tra la varie voci che circolano – infatti – c’è anche quella secondo cui Giuntoli starebbe lavorando su almeno un altro paio di nomi davvero molto interessanti. Il primo è quello di Sancho: la Juventus avrebbe sondato la possibilità di prenderlo in prestito. Al momento la risposta del Manchester United sarebbe stata netta: lo danno via solamente per 70 milioni di euro e dunque a titolo definitivo. Poi c’è la questione riguardante Berardi: non è un nome che infiamma i tifosi ma i bianconeri ci starebbero pensando come possibile rinforzo in prestito. E poi, occhio al colpo di scena.

Sempre secondo alcune voci che abbiamo raccolto in esclusiva – infatti – la Juve starebbe seriamente valutando la possibilità di chiudere con un colpo a sorpresa. Col botto, insomma. E' una voce questa che abbiamo raccolto nelle ultime ore e su cui vi terremo aggiornati nei prossimi giorni. Sempre parlando di Juventus, comunque, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente la costruzione di una formazione pazzesca in vista del prossimo anno.