Mercato | Koopmeiners-Juve, novità clamorosa: “Giuntoli potrebbe…”

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato e nello specifico per portare in bianconero Koopmeiners

La Juventus vola non solo in campionato, ma anche sul mercato. Queste ultime ore sono state bellissime per diversi motivi. Il primo ovviamente va ritrovato nella vittoria – pesante e convincente – contro il Verona. La Juve gioca bene, esprime un bel calcio e mette in mostra dei giovani che stanno lasciando tutti senza parole. Non Thiago Motta, evidentemente. Che li ha mandati in campo e che crede fermamente in quelle che sono le sue convinzioni. Di fatto, la Juventus viaggia ad un ritmo più veloce delle altre. 6 punti in 2 partite, 6 gol fatti e zero subiti. Numeri, questi, che fanno girare la testa. Anche considerando quello a cui erano abituati tanti tifosi bianconeri fino a qualche tempo fa. Ma – come detto – le novità delle ultime ore riguardano anche il calciomercato. E questo è quello di cui vogliamo parlarvi oggi.

Koopmeiners alla Juventus: le ultimissime di calciomercato

La Juventus prende tempo sul fronte legato alle cessioni e lavora per formalizzarle tutte il prima possibile. Pensate: l’addio di Kostic e quello di Chiesa porterebbero alla Juventus ad un guadagno di 33 milioni di euro circa, considerando i prezzi dei cartellini e il risparmio sugli ingaggi. Ma l’argomento caldo, oggi, riguarda senza dubbio Koopmeiners.

Come abbiamo sempre sostenuto – basandoci sulle nostre informazioni – la Juventus alla fine lo prenderà. Alla faccia di chi diceva e scriveva il contrario. Ma c’è di più. Giuntoli, sarebbe riuscito in un altro capolavoro. Ossia dilazionare il pagamento – udite udite – in quasi 5 anni. Secondo quanto viene scritto dal Corriere dello Sport, infatti, si dovrebbe partire con un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni pagabili in 4 esercizi. Più bonus, per arrivare intorno ai 60 milioni di euro. Una mossa, questa, che se confermata avrebbe del clamoroso. E che darebbe respiro alle casse bianconere. Detto questo, parlando del mercato della Juventus, attenzione: sta circolando una voce che fa impazzire i tifosi Juventini <<<