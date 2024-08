Kalulu alla Juve non basta: vicinissimo altro colpo / Calciomercato

La Juventus lavora in sede di calciomercato: la volontà è chiudere un colpo importante oltre a Kalulu. Ecco le ultime

La Juventus accelera e in sede di calciomercato si impegna a chiudere diverse trattative nell’arco di poco tempo. In queste ore si stanno facendo delle serie valutazioni rispetto all’addio di Djalò e anche per quel che concerne Arthur il quale interessa alla Fiorentina. Kalulu è un colpo praticamente chiuso ed è solamente questione di tempo. Sempre parlando di calciomercato, però, le ultime indiscrezioni che filtrano raccontano di qualcosa di particolarmente bollente rispetto ad un altro colpo importante che la Juventus vorrebbe mettere a segno da qui a breve.

Juventus scatenata sul calciomercato: da Kalulu agli altri

Gianluca Di Marzio ha svelato di come la Juventus starebbe lavorando per trovare il modo di accontentare la Fiorentina per Nico Gonzalez. Commisso chiede 40 milioni di euro per lasciare partire il giocatore ma il piano di Giunto li sarebbe un altro: mettere sul tavolo 30 milioni cash più 4-5 di bonus. Secondo Di Marzio, la Juventus starebbe parlando di questo affare proprio in questi ultime ore con la volontà di accelerare e chiudere a brevissimo. Ma noi di Juvenews siamo in grado di svelarvi anche un’altra novità importantissima.