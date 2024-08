Calciomercato, la Juve prende Koopmeiners e ne vende 6: ecco chi sono

Il calciomercato della Juventus si sta concentrando in maniera assolutamente importante su quel che saranno i colpi in entrata. In questo senso possiamo dire che l’affare che porterà Koopmeiners in bianconero sarà solo il primo di tutta una serie di affari che potrebbero ribaltare la rosa bianconera. Sono giorni che ripetiamo che il botto dall’Atalanta arriverà anche se qualcuno vocifera dei mille modi in cui questo affare potrebbe saltare. Su Juvenews.eu restiamo della nostra idea, forti delle notizie che abbiamo raccolto con la nostra squadra mercato che ci raccontano chiaramente come l’idea del club bianconero sia – alla fine – quella di accontentare la Dea e di far felice Thiago Motta. Che allo stesso tempo, però, vedrà molto presto scoppiare anche un terremoto importante rispetto alle uscite.

Koopmeiners alla Juve e poi il mercato delle uscite: la lista

Giuntoli lo sa bene: la Juve è in ritardo su molte questioni e per questo, di tempo da perdere davvero non ce n’è. Visto che poi – oltre alle entrate – si lavorerà anche sul sistemare il comparto legato alle uscite che pure risulta essere particolarmente complesso. E su cui potrebbero esserci dei colpi di scena niente male. L’idea è sicuramente iniziare a liberare la rosa da tutti quei calciatori che potrebbero avere mercato e che – allo stesso tempo – non risultano essere all’interno dei progetti di Thiago Motta. E sulla lista, potrebbero esserci anche delle sorprese interessanti. Ecco la ragione per cui abbiamo realizzato una carrellata con tutti i nomi dei giocatori che in un modo o nell’altro, sono finiti sulla lista degli addii <<<