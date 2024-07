Calciomercato, la Juventus valuta un affare incredibile

La Juventus sta lavorando per provare ad imbastire al meglio l'ultima parte di questa sessione di calciomercato

La Juventus è al lavoro in sede di calciomercato. Come spesso abbiamo ricordato, le sorprese non sono finite. A quanto ci risulta, infatti, Giuntoli avrebbe in mente diverse operazioni da portare a termine da qui al termine di questa sessione di affari ed è per questa ragione che si susseguono le voci che raccontano molto chiaramente quello che potrebbe accadere con cessioni e acquisti che andrebbero ad alterare nuovamente gli equilibri dei bianconeri e – se vogliamo – anche della Serie A stessa.

News Juventus: l’ultima di mercato è una voce pesantissima

Nello specifico in queste ore stanno circolando diverse voci molto grosse rispetto a Federico Chiesa. Secondo alcune notizie che abbiamo raccolto con la nostra redazione, infatti, la situazione sarebbe abbastanza complessa e tra le varie opzioni ce ne sarebbe una che lascerebbe tutti senza parole.

Si tratta di uno scambio che si sta ipotizzando tra Inter e Juventus, con Chiesa da una parte e Frattesi dall’altra. La Juve non vuole perdere a zero Chiesa (senza rinnovo si va a scadenza) e allo stesso tempo l’Inter sarebbe interessata a mettere sul piatto un calciatore giovane e promettente che cerca spazio e che attualmente, in casa nerazzurra, non lo trova. Da qui l’idea: uno scambio incredibile che potrebbe fare tutti felici. E che eviterebbe alla Juventus una perdita troppo dolorosa anche per le casse del club stesso. Quello che succederà lo staremo a vedere. Nel frattempo, comunque, le notizie non sono finite: i bianconeri avrebbero preso una decisione pesante anche su un altro nome <<<